Шість з семи: очільники G7 оприлюднили 6 спільних декларацій

Велика сімка / © Associated Press

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За підсумками саміту лідерів держав-членів Групи семи, що завершується у Канаді, були оприлюднені шість спільних декларацій.

Про це пише Укрінформ.

Декларації стосуються протидії торгівлі людьми, розвитку штучного інтелекту й квантових технологій, видобутку критичних мінералів, боротьбі із лісовими пожежами та іноземного втручання у внутрішні справи країн.

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У декларації, присвяченій протидії торгівлі людьми підписанти пообіцяли “посилити заходи стримування у державах походження й транзиту шляхом посилення спроможності контролю за кордонами й підвищення поінформованості про ризики”.

У декларації про розвиток штучного інтелекту значну увагу приділено застосуванню цієї нової технології для покращення надання державних послуг.

Водночас декларація про боротьбу з лісовими пожежами закликає до підвищення “сумісності”, що дасть змогу вогнеборцям із різних країн легше надавати одне одному допомогу.

Нагадаємо, що спільної заяви G7 щодо України не буде після того, як США вимагали зміни формулювань. Про це інформує CBC News.

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США не хотіли, щоб деякі гострі зауваження щодо РФ були включені до спільної заяви.