Шкарлет: ніяких заперечень з приводу дисертації Ківи в МОН не надходило

Документи потрапили до Міністерства освіти та науки на експертизу.

Міністерство освіти і науки України не отримувало ніяких скарг на порушення в дисертації народного депутата Іллі Ківи.

Про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Документи зайшли до Міністерства освіти на експертизу. Я точно впевнений, що фахівці міністерства та експертна рада зроблять професійну експертизу цієї дисертації. А далі будемо вирішувати на підставі фактів", — зауважив.

Він додав, що ніяких заперечень з приводу дисертації Ківи в Міносвіти не надходило.

"Ніяких фактів, нічого немає. Опір яке? У соцмережах? Ну, воно завжди. Якщо у кого є якісь підтвердження одного, другого, третього, офіційно людина повинна підписатися, що у нього є, не просто з соцмереж кинути знеособлену інформацію, адже це анонімка об'єктивно ", — додав він.

Водночас журналіст Данило Мокрик заявив, що заяву про порушення було передано в Міносвіти через кілька днів після захисту Ківою дисертації.

Як повідомлялося, скандальний депутат від "ОТЗЖ" Ілля Ківа захистив кандидатську дисертацію на тему: "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)" і став кандидатом наук з державного управління.

Під час захисту член комісії запитав нардепа, який зміст він вкладає в поняття демократичного євроінтегрування державного управлінського апарату. На це Ківа заявив, що дасть відповідь "в наступній нашій науковій роботі, яку будемо обов'язково вводити".

Подія обурила викладача Українського католицького університету Олександра Ябчанка, який вирішив спалити свій диплом кандидата медичних наук.

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