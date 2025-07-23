Шлях до миру або нової ескалації: чи може Росія розпочати наступ у найнебезпечніший момент

Володимир Путін. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп встановив 50-денний термін для Кремля, за який необхідно укласти мир. Втім, це ультиматум навряд чи можна назвати серйозним попередженням. Ба більше - РФ може розпочати атаки “до закінчення терміну”.

Про це заявив військовий аналітик Майкл Кларк в коментарі Sky News.

На його думку, “решта світу не вірить”, що Трамп таки вдарить цими потужними санкціями. Кларк пояснює: двома країнами, які найбільше постраждають від тарифів і антиросійських обмежень, - це Китай та Індія. Саме вони споживають найбільше російської нафти.

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“Трамп не розлютить Індію та Китай до такої міри. Ці санкції майже напевно підвищать ціну на бензин на заправках і сприятимуть інфляції в США. Отже, розрахунок такий — він цього не зробить”, - вважає військовий аналітик.

Натомість агресорка Росія може розпочати широкомасштабні атаки до закінчення терміну, каже він. За словами Кларка, надалі може спостерігатися “реальне посилення наступальних дій по всьому фронту”, під час яких російські війська “кинуть абсолютно все” на Україну до 2 вересня.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висунув РФ 50-денний термін Росії для укладення угоди про мир. Інакше - пригрозив вдарить санкціями. Втім, Кремль відкидає цю вимогу. Російські посадовці переконані, що РФ здатна досягти своїх військових цілей.

Очільник Білого дому пригрозив запровадити щонайменше 100-відсоткові мита проти головних торговельних партнерів Росії, якщо «фюрер» не погодиться на мирні переговори протягом 50 днів.

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The Washington Post з посиланням на власні джерела назвало три неочікувані причини, чому Трамп врешті вирішив посилити тиск на Путіна. Зокрема, за інформацією співрозмовників видання, американський президент вважав, що “фюрер” не поважає його, вдаючи готовність до миру, але ігноруючи заклик до припинення вогню.

Дата публікації 21:52, 18.07.25 Кількість переглядів 175 Келлог ефективніший Patriot, а Трамп забороняє бити по Москві | Новини із США