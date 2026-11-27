Георгій Тихий / © МЗС України

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Міністерство закордонних справ України відреагувало на чергові проросійські заяви співголови німецької ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) Аліси Вайдель. У Києві заявили, що політикиня повторює російські пропагандистські наративи та намагається перекласти відповідальність за війну з агресора на Україну.

Офіційну позицію відомства оприлюднив речник МЗС України Георгій Тихий на своїй сторінці у соцмережі X.

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МЗС України відповіло Алісі Вайдель на проросійські заяви

Дипломат зазначив, що риторика очільниці AfD збігається з інформаційними наративами Кремля.

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«Прикро, що Аліса Вайдель слово в слово повторює російські пропагандистські наративи та, в унісон із Путіним, звинувачує у війні Україну, а не Росію. Це не альтернатива для Німеччини, а скоріше альтернатива реальності», — підкреслив Георгій Тихий.

За його словами, така позиція свідчить або про нерозуміння справжніх причин російської агресії, або про свідому політичну маніпуляцію.

У МЗС також нагадали, що війну проти України Росія розпочала ще 2014 року. Перед повномасштабним вторгненням Москва в односторонньому порядку вийшла з Мінських домовленостей. Крім того, найбільших руйнувань і людських втрат від російських ударів зазнали саме ті українські міста та регіони, які Володимир Путін нібито обіцяв «захистити».

Що у МЗС порадили Алісі Вайдель та чому застерегли Європу від поступок Кремлю

Георгій Тихий наголосив, що шлях до справжнього миру не може ґрунтуватися на неправдивих твердженнях. Щоб краще зрозуміти наслідки російської агресії, речник МЗС порадив німецькій політикині поспілкуватися з українцями, які пережили втрату близьких.

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«Якщо пані Вайдель хоче отримати об’єктивне уявлення про цю війну та про страждання, яких зазнали українці, їй слід поговорити з родинами, які втратили близьких внаслідок російського нападу, замість того, щоб споживати російську пропаганду. Це допоможе швидко відновити відчуття реальності», — порадив речник МЗС.

На завершення дипломат нагадав про трагічні уроки європейської історії XX століття. У МЗС застерегли, що спроби «умиротворити» агресора та задовольнити його територіальні вимоги заради ілюзорного миру вже призводили до масштабних катастроф. На думку українських дипломатів, Європа не має повторювати цих помилок.

Скандальні заяви Аліси Вайдель — що політикиня говорила про Україну та Росію

Раніше ми повідомляли, що співголова німецької ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» Аліса Вайдель закликала українських біженців повернутися на батьківщину після завершення війни та укладення мирної угоди. За її словами, йдеться приблизно про 1,1 млн українців, які нині перебувають у Німеччині. Крім того, політикиня виступила проти подальшої фінансової та військової допомоги Україні.

Також Вайдель поширила низку тез, співзвучних із російською пропагандою. Зокрема, назвала Революцію гідності 2014 року «державним переворотом», повторила звинувачення Кремля щодо нібито переслідування російськомовних в Україні та заявила про можливу передачу Росії територій, які вона назвала «російськомовними».

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