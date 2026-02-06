Шлюб від 14 років в Україні "завертають": що пішло не так з ініціативою

Ідею зі шлюбом від 14 років в Україні згорнули / © ТСН

У Верховній Раді відреагували на хвилю критики щодо зниження шлюбного віку. Резонансну норму про шлюб від 14 років вирішили повністю вилучити з проєкту Цивільного кодексу України.

Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Пояснення Стефанчука щодо «шлюбу від 14 років»

Спікер парламенту пояснив, що проєкт Цивільного кодексу України (Кодексу приватного права), який спричинив активні дискусії в соцмережах через твердження про нібито зниження шлюбного віку, фактично передбачав винятковий судовий механізм, спрямований на захист прав і законних інтересів новонародженої дитини.

Водночас через неоднозначну реакцію суспільства від цієї норми вирішили відмовитися, залишивши чинне правове регулювання без змін.

«У мережі шириться критика положення однієї зі статей проєкту закону щодо нібито зниження шлюбного віку до 14 років. Почну з того, що це не відповідає дійсності. У проєкті закону передбачено норму, згідно з якою у разі народження дитини в особи, яка досягла 14 років, або її вагітності, ВИКЛЮЧНО ЗА РІШЕННЯМ СУДУ може бути дозволено укладення шлюбу«, — йдеться в заяві Стефанчука.

Він наголосив, що ця норма жодним чином не мала на меті заохочувати укладення шлюбів від 14-річного віку.

За словами голови парламенту, запропоновані зміни були спрямовані виключно на захист прав та інтересів дитини, яка народилася.

«Саме тому передбачено цілу низку обмежень. Перше — факт народження дитини в особи, яка досягла 14 років, або її вагітність. Друге — наявність рішення суду. Саме це, на думку авторів проєкту, мало б забезпечити те, що в світі називають урахуванням НАЙКРАЩИХ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ: аби новонароджена дитина, незалежно від обставин, яких вона не створювала, мала шанс вирости у повноцінній, люблячій сімʼї, а не залишитися без батька чи матері. Юридичні аргументи тут — однозначні», — пояснив Стефанчук.

Разом із тим він зазначив, що робоча група врахувала неоднозначне ставлення суспільства до цієї норми, «тому ми ухвалили рішення — за результатами дискусій — вилучити цю норму з проєкту та залишити чинну, яка діє нині».

«Підсумовуючи. Цієї норми у проєкті не буде. Ми не можемо ставити інші 1949 статей великого й фундаментального законопроєкту в залежність від сприйняття або несприйняття положень однієї статті», — акцентував спікер парламенту.

Що не так зі змінами до Цивільного кодексу та шлюбом від 14 років?

Нагадаємо, напередодні з’явилася інформація про те, що в Україні розглядають законопроєкт №14394, який пропонує дозволити укладення шлюбу від 14 років у виняткових випадках, як-от вагітність або народження дитини. Наразі мінімальний шлюбний вік становить 18 років, а за рішенням суду — від 16 років.

Нова ініціатива не змінює загальні вікові межі, а лише додає можливість реєстрації шлюбу для підлітків у критичних ситуаціях. Документ перебуває на стадії обговорення в комітетах Верховної Ради та чекає на голосування.

Українці взялися активно обговорювати пропозицію до нового Цивільного кодексу щодо можливості шлюбу від 14 років. Критики вважають це спробою легалізувати сексуальні стосунки з неповнолітніми та уникнути відповідальності за злочини проти статевої свободи дітей.

Сімейна психологиня Лариса Шкловцова припускає, що ініціатива може бути перевіркою реакції суспільства або способом відволікання від війни. Вона наголошує, що в 14 років особистість ще не сформована, а підлітки соціально, психологічно та фізично не готові до відповідальності за сім’ю та фінанси. Експертка називає таку ідею абсурдною, адже в цьому віці дитина лише шукає власне «я», а раннє материнство призведе до ситуації, коли «дитина народить дитину», не маючи ресурсу для виховання.