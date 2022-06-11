"Шлях відомий": голова Єврокомісії прокоментувала надання статусу кандидата Україні

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявила, що очолюваний нею орган готовий надати рекомендації країнам ЄС та завершити оцінку щодо статусу кандидата України.

Фон дер Ляєн зауважила, що "шлях відомий".

Про це голова Єврокомісії написала в Мережі.

"Єврокомісія готує наші рекомендації для держав-членів ЄС. Мої сьогоднішні обговорення із Зеленським та Шмигалем дозволять нам завершити нашу оцінку. Шлях відомий. Я ціную зусилля та рішучість України у цьому процесі", – йдеться у дописі.

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Нагадаємо, 11 червня Урсула фон дер Ляйєн прибула з візитом до Києва, щоб обговорити з Зеленським заявку України на вступ до Євросоюзу.

Зауважимо, напередодні віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, як Україна сприйме відмову ЄС у наданні статусу кандидата на членство.

Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн зробили заяви за підсумками зустрічі в Києві

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