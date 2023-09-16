"Шляхи можуть розійтися" – Ердоган зробив заяву про відносини Туреччини з ЄС

Реджеп Таїп Ердоган припустив, що шляхи Туреччини та Євросоюзу можуть "розійтися"

Президент Реджеп Таїп Ердоган припустив, що Туреччина може піти "різними шляхами" з Євросоюзом, зокрема з огляду на останню доповідь Європарламенту по Туреччині, яка була ухвалена 13 вересня.

Про це він сказав на пресконференції перед візитом до США, пише "Укрінформ".

"Європейський Союз робить кроки, щоб дистанціюватися від Туреччини. Ми оцінюємо ситуацію з урахуванням цих подій. Після цих оцінок ми можемо піти різними шляхами з ЄС, якщо буде потрібно", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, у Білому домі назвали дату зустрічі Байдена та Зеленського.

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