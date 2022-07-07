Шмигаль анонсував, що Україна отримає ще близько $20 млрд допомоги до кінця року

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що до кінця року Україна отримає допомогу та підтримку від міжнародних партнерів на ще близько 20 млрд дол.

Очільник уряду зазначив, що до конференції в Лугано були підписані домовленості з партнерами про 26,7 млрд дол. Частину з них Україна вже отримала.

Про це Шмигаль розповів у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 7 липня.

"У нас є розуміння, що до кінця року у нас буде ще орієнтовно близько 20 мільярдів доларів допомоги та підтримки від наших партнерів", – сказав прем’єр.

Нагадаємо, 6 липня голова уряду повідомив, що під час Міжнародної конференції в Лугано домовилися про підтримку України на 1,9 млрд дол., та розповів, куди підуть ці гроші.

“1, 9 мільярдів допомоги Україні — це лише початок”: Олена Шуляк про відбудову країни

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