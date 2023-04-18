Шмигаль анонсував старт відновлення України вже 2023 року: скільки треба грошей

Прем’єр нагадав про підписаний меморандум щодо підтримки залучення інвестицій до України.

Відновлення України розпочнеться вже 2023 року і для відповідних проєктів на сьогодні держава потребує понад 14 млрд дол.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду 18 квітня.

Очільник уряду поінформував, що під час поїздки до США було підписано меморандум із DFC та USAID щодо підтримки залучення інвестицій до України для втілення пріоритетних проєктів відновлення та розвитку.

"Одна з ключових тем обговорення під час цього візиту – план відновлення України. Таке відновлення починається вже цього року, і нам потрібно мобілізувати 14,1 мільярда доларів для відповідних проектів", – розповів Шмигаль.

Нагадаємо, раніше прем’єр повідомив, що міжнародні партнери нададуть Україні 115 млрд дол. довгострокової підтримки, аби забезпечити фінансову стабільність держави.

Додамо, що Світовий банк виділить Україні грант у розмірі 200 млн дол. для відновлення енергетичної інфраструктури.

Наприкінці березня Шмигаль повідомляв, що майже за рік повномасштабної війни Росія завдала Україні шкоди на 600-750 млрд дол.

Скільки мільярдів доларів потрібно для відновлення України? Сума вражає

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