Шмигаль анонсував збільшення можливостей західного кордону: вантажоперевезення, пункти пропуску та євроколія

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував, що Україна готується лібералізувати з ЄС вантажоперевезення, відкрити нові пункти пропуску на кордонах та розпочати будівництво європейської колії.

Так, держава вже готується підписати Угоду з ЄС про лібералізацію автомобільних вантажних перевезень.

Про це Шмигаль заявив на засіданні уряду 24 травня.

"Європейська Комісія вже рекомендувала країнам-членам лібералізувати такі перевезення з Україною. Робота в цьому напрямку йде активними темпами, адже в умовах блокування наших портів нам потрібно максимально збільшувати можливості західного кордону", – зауважив прем’єр.

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Він також повідомив, що в цьому ж напрямку Україна активізувала й відкриття нових пунктів пропуску. Уже найближчим часом буде відкрито два таких пункти на західному кордоні.

"Амбітний план – перед Мінінфраструктури, Держприкордонслужбою та митницею стоїть завдання у найближчі пів року створити пункти пропуску там, де вже є підведені автомобільні дороги або там, де можна оперативно такі дороги підвести", – розповів Шмигаль.

"Крім того, Україна розпочне етапне будівництво європейської колії, аби з’єднати нашу залізницю з європейською. Спочатку це буде сполучення великих вузлів та великих міст, а далі поступове розширення по всій країні", – анонсував голова уряду.

Нагадаємо, Шмигаль також повідомив, що завдяки тому, що Україна стала частиною енергетичного союзу ЄС, вона зможе експортувати туди стільки електроенергії, аби Європа відмовилася від споживання російського вугілля та зменшили споживання газу.

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