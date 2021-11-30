Шмигаль назвав, хто стоїть за організацією держперевороту в Україні

Шмигаль назвав, хто стоїть за організацією держперевороту в Україні

Прем'єр вважає, що "зовнішні сили" намагаються вплинути на політичну опозицію всередині країни, щоб розпалити народне повстання і переворот.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що за підготовкою державного перевороту в Україні "безумовно" стоїть Росія.

Про це очільник уряду сказав в інтерв’ю Reuters.

"У нас є секретні дані, які свідчать про особливі наміри (здійснити переворот, — Ред.)", — сказав Шмигаль. Відповідаючи на запитання, чи стоїть за цим Росія, він сказав: "Безумовно".

За його словами, стягування російської армії на кордоні з Україною є частиною ширших зусиль Росії, щоб зламати прагнення України приєднатися до Європейського Союзу.

"Вони щось готують", — сказав Шмигаль про Росію, не вдаючись у деталі. При цьому він додав, що українська розвідка виявила діяльність "зовнішніх сил", які намагаються вплинути на політичну опозицію всередині країни, щоб розпалити народне повстання і переворот.

"В українському суспільстві немає революційних настроїв. Ми розуміємо, що був вплив ззовні, щоб посилити протести в Києві, зробити їх сильнішими. Наша секретна служба проводить спеціальне розслідування", — підсумував прем’єр-міністр.

Нагадаємо, що на пресмарафоні 26 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку державного перевороту в Україні 1-2 грудня. За його словами, розвідка отримала аудіозапис де, представники України з представниками Росії обговорюють участь Рената Ахметова у держперевороті.

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