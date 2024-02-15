Шмигаль обговорив з Туском ситуацію на кордоні і зробив йому пропозицію: про що саме йдеться

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив критичну ситуацію на кордоні із польским колегою Дональдом Туском. Глава українського уряду акцентував увагу на ситуації, коли польські страйкарі розсипали зерно.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

“Провели розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Ключова тема — ситуація на кордоні та ризики, пов'язані з цим. Наголосив на неприйнятності інциденту із розсипаним на дорозі українським зерном. Радикальна риторика в цьому питанні недопустима”, — написав Шмигаль.

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Він запропонував польському колезі у діалозі між урядами знайти рішення, яке підтримає українських аграріїв і не нашкодить польським фермерам.

“Водночас об'єм імпорту з РФ та третіх країн, зокрема зернових, до ЄС зростає. Україна і Польща мають об'єднати зусилля для недопуску російської продукції на європейський ринок. Маємо бути об'єднаними проти спільних викликів і ворогів, що загрожують безпеці Європи. Подякував польському народу за потужну підтримку під час війни”, — додав глава уряду.

Інцидент з українським зерном на кордоні

Польські протестувальники зірвали замки з фур і висипали українське зерно. Інцидент стався на кордоні перед Дорогуськом. Свої дії учасники блокади пояснювати відмовилися.

Речниця поліції міста Холм Ева Чиж каже, що у справі з українським зерном наразі збирають докази та опитують свідків. Наразі вони нікого не затримували.

В Центрі протидії дезінформації наголошують, що таку акцію організував “шанувальник” Путіна — Рафал Меклер. Він — один із натхненників протестів, власник логістичної компанії та лідер люблінського осередку маргінальної партії "Конфедерація".

Посол України в Польщі Василь Зварич назвав дії польських фермерів “моральною провокацією”. Він вважає це ганебним та образливим для українців і більшості поляків злочином.

Тим часом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає такі дії неприпустимими. Очільник МЗС наголосив, що заради дружніх українсько-польських відносин винуватці цієї провокації мають бути притягнуті до відповідальності.

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