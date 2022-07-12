Шмигаль обговорив зі Пелосі визнання Росії державою-спонсором тероризму: деталі

Очільник уряду України Денис Шмигаль та спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі поспілкувалися про визнання Росії державою-спонсором тероризму.
Про це прем'єр написав на своїй сторінці у Twitter.
Також вони обговорили конфіскацію заморожених активів Росії на користь України.
Шмигаль подякував Конгресу за всебічну військову і технічну підтримку, фінансову допомогу та посилення санкцій.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що Росія повинна бути виключена з Радбезу ООН.
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