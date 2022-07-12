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Шмигаль обговорив зі Пелосі визнання Росії державою-спонсором тероризму: деталі

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Шмигаль обговорив зі Пелосі визнання Росії державою-спонсором тероризму: деталі

Фото: Урядовий портал

Очільник уряду України Денис Шмигаль та спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі поспілкувалися про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Про це прем'єр написав на своїй сторінці у Twitter.

Також вони обговорили конфіскацію заморожених активів Росії на користь України. 

Шмигаль подякував Конгресу за всебічну військову і технічну підтримку, фінансову допомогу та посилення санкцій.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Росія повинна бути виключена з Радбезу ООН.

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