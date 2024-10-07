Шмигаль оголосив після зустрічі з Фіцо, чи буде транзит російського газу

Український прем'єр закликав усі країни Європи до повної відмови від нафти та газу з Росії.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що держава на продовжуватиме газову транзитну угоду з Росією після завершення терміну її дії.
Про це Шмигаль сказав під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.
Очільник українського уряду наголосив, що стратегічна мета держави – накласти санкції "на російську газову молекулу", позбавити Кремль прибутків від продажу вуглеводнів, за які агресор фінансує війну.
Шмигаль закликав усі країни Європи до повної відмови від нафти та газу з Росії.
"Розуміємо гостру залежність деяких держав, зокрема Словаччини, від цього ресурсу. Але розраховуємо на поступову диверсифікацію поставок", – зазначив прем’єр.
Він додав, що Україна готова і надалі виконувати свої зобов’язання відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС та Договору до Енергетичної Хартії.
Нагадаємо, у серпні президент України Володимир Зеленський заявив, що держава не продовжуватиме угоду з Росією про транзит газу своєю територією. Це означає, що після 31 грудня 2024 року Україна припинить транзит російського газу до Європи.
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