Шмигаль переконаний, що обидві партії у Конгресі твердо налаштовані ухвалити допомогу Україні

На голосування виноситимуться чотири законопроєкти, один із них стосується України.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що почув запевнення в Конгресі США від лідерів обох партій в тому, що вони мають твердий намір проголосувати пакет, який містить підтримку для України.

Про це пише Укрінформ.

«Фактично, всі лідери – і демократи, і республіканці – з ким ми спілкувалися, ще раз підкреслили свій твердий намір проголосувати в суботу законопроєкти в Палаті представників»,- зазначив Шмигаль, назвавши зустрічі із законодавцями плідними.

На голосування виноситимуться чотири законопроєкти, один із них стосується України. У ньому прописані конкретні суми, однак рішення про умови, на яких видаватимуться ці кошти, прийматиме Адміністрація США.

«Важливо, що закон передбачатиме рядок щодо підтримки України. По умовах ми домовимося, і вони точно будуть неважкими й нескладними для України на тлі повномасштабної агресії. Ми дійсно вдячні за такий підхід», - зауважив Прем’єр-міністр.

При цьому, Шмигаль нагадав, що законопроєкт передбачає також військову допомогу в обсягах, які очікувалися.

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Глава Уряду України також зазначив, що в Сенаті його запевнили в намірах підтримати законопроєкт без зволікань, як тільки надійде з Палати представників. А в Білому домі пообіцяли, що допомога буде негайно виділена, як тільки закон буде підписаний.

«Дуже важливий момент, що є четвертий законопроєкт від спікера Джонсона, який практично включає умови так званого Акту REPO про конфіскацію російських активів. Це також супер важливий сигнал для всіх наших партнерів, що дасть нам стабільне джерело для відновлення України в майбутні роки»,- додав прем’єр.

Раніше ми писали, що після 5 місяців суперечок і затримок у США таки можуть проголосувати за допомогу Україні.

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В США РАПТОВО ЗГАДАЛИ ПРО УКРАЇНУ! Сенсаційні заяви Байдена і Джонсона!

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