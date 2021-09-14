Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Шмигаль підтримав ідею запровадження подвійного громадянства в Україні: Це ознака цивілізованих країн

Шмигаль підтримав ідею запровадження подвійного громадянства в Україні: Це ознака цивілізованих країн

УНІАН

За словами прем'єра, у багатьох цивілізованих країнах подвійне громадянство — це звичайна норма.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що він підтримує ідею запровадження подвійного громадянства в Україні.

Про це у вівторок, 14 вересня,  він сказав під час пресконференції.

"Скажу особисту думку. Подвійне громадянство — ознака багатьох цивілізованих країн. У багатьох цивілізованих країнах подвійне громадянство — це звичайна норма", — наголосив він, додавши, що для нього неприпустимим є подвійне громадянство з країною-агресором.

Також Шмигаль нагадав, що величезна кількість українців живе за кордоном.

"Це мільйони або десятки мільйонів людей українського походження. Багато з них хотіли би мати паспорт українця. Чому ні? Чому громадянин Канади не може мати громадянство України, якщо це прозоро і законно? Це люди, які зможуть брати підтримувати Україну, брати участь у суспільному житті, залучати інвестиції, можливо, повертатися в Україну. Тому моя позиція, що подвійне громадянство звичайно має бути. Це посилить нас", — резюмував очільник уряду.

Нагадаємо:

У ВР запропонують спростити процедуру отримання громадянства України для білорусів - Ігор Гузь

У ВР запропонують спростити процедуру отримання громадянства України для білорусів - Ігор Гузь
Наступна публікація