Шмигаль підтримав ідею запровадження подвійного громадянства в Україні: Це ознака цивілізованих країн

За словами прем'єра, у багатьох цивілізованих країнах подвійне громадянство — це звичайна норма.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що він підтримує ідею запровадження подвійного громадянства в Україні.

Про це у вівторок, 14 вересня, він сказав під час пресконференції.

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"Скажу особисту думку. Подвійне громадянство — ознака багатьох цивілізованих країн. У багатьох цивілізованих країнах подвійне громадянство — це звичайна норма", — наголосив він, додавши, що для нього неприпустимим є подвійне громадянство з країною-агресором.

Також Шмигаль нагадав, що величезна кількість українців живе за кордоном.

"Це мільйони або десятки мільйонів людей українського походження. Багато з них хотіли би мати паспорт українця. Чому ні? Чому громадянин Канади не може мати громадянство України, якщо це прозоро і законно? Це люди, які зможуть брати підтримувати Україну, брати участь у суспільному житті, залучати інвестиції, можливо, повертатися в Україну. Тому моя позиція, що подвійне громадянство звичайно має бути. Це посилить нас", — резюмував очільник уряду.

Нагадаємо:

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для українців, які живуть за межами Батьківщини, хоча нині це "складне питання". РНБО доручила Кабміну розробити законопроєкт щодо подвійного громадянства . За словами Олексія Данілова, питання подвійного громадянства є вкрай важливим для держави.

. За словами Олексія Данілова, питання подвійного громадянства є вкрай важливим для держави. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в Україні невдовзі можуть дозволити подвійне громадянство з країнами ЄС. Водночас буде встановлено низку обмежень на подвійне громадянство для депутатів парламенту, міністрів. Також не буде дозволено подвійне громадянство з РФ.

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