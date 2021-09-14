Шмигаль підтримав ідею запровадження подвійного громадянства в Україні: Це ознака цивілізованих країн

За словами прем'єра, у багатьох цивілізованих країнах подвійне громадянство — це звичайна норма.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що він підтримує ідею запровадження подвійного громадянства в Україні.
Про це у вівторок, 14 вересня, він сказав під час пресконференції.
"Скажу особисту думку. Подвійне громадянство — ознака багатьох цивілізованих країн. У багатьох цивілізованих країнах подвійне громадянство — це звичайна норма", — наголосив він, додавши, що для нього неприпустимим є подвійне громадянство з країною-агресором.
Також Шмигаль нагадав, що величезна кількість українців живе за кордоном.
"Це мільйони або десятки мільйонів людей українського походження. Багато з них хотіли би мати паспорт українця. Чому ні? Чому громадянин Канади не може мати громадянство України, якщо це прозоро і законно? Це люди, які зможуть брати підтримувати Україну, брати участь у суспільному житті, залучати інвестиції, можливо, повертатися в Україну. Тому моя позиція, що подвійне громадянство звичайно має бути. Це посилить нас", — резюмував очільник уряду.
Нагадаємо:
- Президент України Володимир Зеленський підтримує запровадження подвійного громадянства для українців, які живуть за межами Батьківщини, хоча нині це "складне питання".
- РНБО доручила Кабміну розробити законопроєкт щодо подвійного громадянства. За словами Олексія Данілова, питання подвійного громадянства є вкрай важливим для держави.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в Україні невдовзі можуть дозволити подвійне громадянство з країнами ЄС. Водночас буде встановлено низку обмежень на подвійне громадянство для депутатів парламенту, міністрів. Також не буде дозволено подвійне громадянство з РФ.