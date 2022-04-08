Шмигаль показав Бучу фон дер Ляєн та Боррелю: "Розраховуємо на підтримку ЄС у притягненні винних до відповідальності"

Шмигаль показав Бучу фон дер Ляєн та Боррелю: "Розраховуємо на підтримку ЄС у притягненні винних до відповідальності"

Президентка Єврокомісії відзначила, що в Бучі вони побачили жахливе обличчя російської війни.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що держава розраховує на підтримку Євросоюзу в притягненні всіх винних у воєнних злочинах у Бучі до міжнародної кримінальної відповідальності.

Про це голова уряду заявив після відвідин 8 квітня Бучі разом з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, високия представником ЄС Жозепом Боррелем і прем’єр-міністром Словаччини Едуардом Геґером, повідомляє Урядовий портал.

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Високопосадовці ЄС та голова уряду Словаччини побачили наслідки злочинів, скоєних російськими військами під час окупації Бучі.

"Сьогодні розкрита перша братська могила. Прокуратура, правоохоронні органи проводять ідентифікацію. За словами міського голови, на цей момент ідентифіковано понад 160 загиблих людей. Практично всі, хто в першій могилі, – з кульовими пораненнями. Тобто вони були вбиті російськими агресорами й відповідно поховані в цій братській могилі", – заявив Шмигаль.

Він наголосив, що воєнні злочини та злочини проти людства в Бучі та інших містах України вимагають негайних дій міжнародної спільноти: "Розраховуємо на підтримку ЄС у притягненні всіх винних до міжнародної кримінальної відповідальності".

Президентка Єврокомісії відзначила, що в Бучі вони побачили жахливе обличчя російської війни.

"Ми побачили безсоромний, беззастережний жах, що сіють російські війська скрізь, де вони з’являються. Ми бачимо, що тут кордон демократичної Європи, який боронять українські воїни", – сказала фон дер Ляєн.

Вона також додала, що разом з колегами вони приїхали в Бучу, щоб висловити свою солідарність та показати, що Європа та світ стоять на боці України й надалі підтримуватимуть державу.

Нагадаємо, під час візуту до Києва голова Єврокомісії повідомила, що заявку України про вступ до ЄС подадуть до Європейської Ради цього літа.

Володимир Зеленський розпочав зустріч із Урсулою фон дер Ляєн та Жозепом Боррелем

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