Шмигаль полетів до Канади: підписуватиме важливі двосторонні документи

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль цього тижня перебуває з робочим візитом у Канаді. Після цього очільник уряду полетить до США.

Денис Шмигаль цього тижня полетів до Канади з офіційним візитом. Там очільник українського уряду зустрінеться з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та віце-прем’єр-міністром — міністром фінансів Канади Христею Фріланд.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів України.

"За підсумками зустрічі з Прем’єр-міністром Канади планується підписання двосторонніх документів", - додали в Кабміні.

Крім того, цього тижня очільник уряду України Денис Шмигаль відвідає США для участі у щорічному форумі Spring Meetings.

"У Вашингтоні Денис Шмигаль проведе зустріч із Міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном, Міністром торгівлі США Джиною Раймондо, Міністром фінансів Джанет Єллен, а також із керівництвом МВФ, Світового банку, Європейського інвестиційного банку та ін." - повідомили в Кабміні.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що під час війни з Росією Україна може розраховувати на непохитну підтримку Канади та США.

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