Шмигаль прибув до Польщі і зустрівся з Туском: яка мета візиту (фото)

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прибув 28 березня з візитом до Польщі, де вже зустрівся зі своїм тамтешнім колегою Дональдом Туском.

Про це очільник українського уряду повідомив у Мережі.

"Розпочинаємо візит до Польщі із зустрічі з Прем'єр-міністром Дональдом Туском. Скоординуємо наші питання перед спільним засіданням урядів", – вказав у дописі Шмигаль.

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Він уточнив, що розмовлятиме з Туском про зброю для України, ситуацію на спільному кордоні, розвиток торгівлі та інфраструктури.

"Розраховуємо на прагматичний і конструктивний діалог та напрацювання дієвих рішень", – зазначив український прем’єр.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з прем'єром Польщі Дональдом Туском / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з прем'єром Польщі Дональдом Туском / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з прем'єром Польщі Дональдом Туском / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

До слова, раніше лідер парламентської фракції проурядової Польської селянської партії Кшиштоф Пащик повідомив, що Варшава та Київ близькі до угоди щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України.

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