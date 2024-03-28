Шмигаль прибув до Польщі і зустрівся з Туском: яка мета візиту (фото)

Зокрема, сторони обговорять ситуацію на українсько-польському кордоні.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прибув 28 березня з візитом до Польщі, де вже зустрівся зі своїм тамтешнім колегою Дональдом Туском.
Про це очільник українського уряду повідомив у Мережі.
"Розпочинаємо візит до Польщі із зустрічі з Прем'єр-міністром Дональдом Туском. Скоординуємо наші питання перед спільним засіданням урядів", – вказав у дописі Шмигаль.
Він уточнив, що розмовлятиме з Туском про зброю для України, ситуацію на спільному кордоні, розвиток торгівлі та інфраструктури.
"Розраховуємо на прагматичний і конструктивний діалог та напрацювання дієвих рішень", – зазначив український прем’єр.
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До слова, раніше лідер парламентської фракції проурядової Польської селянської партії Кшиштоф Пащик повідомив, що Варшава та Київ близькі до угоди щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України.
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