Шмигаль прокоментував активність російських військ біля кордонів України

Прем'єр вважає, що передумов для наступу немає.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає міграційну кризу на білорусько-польському кордоні як гібридну атаку РФ, але ознак повномасштабного наступу не бачить.
Про це очільник уряду повідомив під час інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".
Шмигаль назвав ситуацію на білорусько-литовському і білорусько-польському кордонах "напруженою, як ніколи".
"З точки зору можливих атак, то я хочу запевнити, що ЗСУ, українська розвідка працюють. Ми щодня отримуємо інформацію. Ми також в координації з нашими іноземними партнерами. І, звичайно, треба не забувати, що вже сьомий рік Україна веде важку війну на сході України, ми маємо тимчасово окупований Крим", - зазначив він.
За словами прем'єра, спостерігається значних збройних сил на території Росії неподалік українського кордону. Однак він додав: "На сьогодні ситуація напружена, але ознак наступу ми не бачимо".
Нагадаємо, що Російська Федерація сконцентрувала на кордоні з Україною майже 100 тисяч військовослужбовців, про що минулого тижня заявив президент Володимир Зеленський.
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