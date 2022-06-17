Шмигаль розірвав угоду з Росією про безвізовий режим

Кабінет міністрів України остаточно розірвав угоду про безвізовий режим з Росією.
Від 1 липня росіяни більше не зможуть потрапити до України за закордонними паспортами. Для цього знадобиться віза.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Рішення про розірвання безвізового режиму з Росією в Україні ухвалили через повномасштабну війну.
"Задля протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави Уряд на виконання доручення президента України щойно ухвалив рішення про припинення дії угоди з рф про безвізовий режим", - наголосив Шмигаль.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна запроваджує візовий режим для громадян Росії.
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