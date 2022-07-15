Шмигаль розповів, чи "світять" українцям субсидії на компослуги

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд продовжить виплачувати субсидії тим українцям, які потребують допомоги з оплатою комунальних послуг.

Він додав, що, як і було обіцяно, всі тарифи на компослуги цієї зими залишаються без змін.

Про це Шмигаль сказав під час засідання Кабміну.

"Питання, яке безпосередньо стосується опалювального сезону – це тарифи і субсидії. Як і обіцяли, всі тарифи цієї зими залишаються без змін. Також уряд продовжить виплачувати субсидії українцям, які потребують допомоги з оплатою комунальних платежів", – розповів прем’єр.

Він також поінформував, що лише у липні уряд домовився зі Світовим банком та ЄБРР про виділення Україні понад 500 млн дол. для підготування до опалювального сезону.

Нагадаємо, раніше Кабмін виділив 1,4 млрд грн на придбання запасу резервного обладнання та матеріалів. У разі руйнування інфраструктури вони допоможуть забезпечити людей теплом і водою.

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