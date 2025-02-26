Шмигаль розповів, як на угоду про копалини зі США відреагували в ЄС

Очільник уряду повідомив, що в угоді зі США враховані інтереси європейської інтеграції України та її співпраця з міжнародними фінансовими організаціями.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про те, як на потенційну угоду зі США про корисні копалини відреагували європейські партнери, і чи вплине це якось на вступ держави до Євросоюзу.

Про це очільник уряду повідомив у ефірі телемарафону.

"Під час візиту коледжу Європейської Комісії в України у треті роковини від початку повномасштабного вторгнення ми обговорювали і з президенткою Єврокомісії, і з єврокомісарами підхід до нашої співпраці зі Сполученими Штатами. Сполучені Штати визнають пріоритет для нас європейської інтеграції. І, звісно ж, в цій угоді, можу процитувати, враховані інтереси нашої європейської інтеграції, а також наша співпраця з міжнародними фінансовими організаціями: з МВФ, Світовим банком", – розповів Шмигаль.

Він також уточнив, як сказане ним звучить в угоді про корисні копалини.

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"В угоді юридичним текстом це звучить так, що при розробці угоди про створення інвестиційного фонду учасники, тобто уряди США і України мають уникати конфліктів із зобов’язаннями України в рамках її вступу до Європейського Союзу, а також по зобов’язаннях України і домовленостях з міжнародними фінансовими організаціями та іншими офіційними кредиторами", – розповів прем’єр-міністр.

Меморандум з ЄС щодо критичної сировини

Окрім того, він нагадав, що 2021 року Україна та Європа підписали меморандум про співпрацю у галузі критичної сировини, оскільки 22 з 30-ти елементів, які у ЄС визначені як критичні, розташовані в українських надрах.

"Відповідно, ще у 21-му році з віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шевчовичем ми підписали відповідний аналогічний меморандум про співпрацю щодо розвитку, видобутку і переробки в Україні корисних копалин. Тобто це не перший меморандум, який ми будемо підписувати зі Сполученими Штатами. У нас схожа угода, схожий меморандум уже підписаний з Євросоюзом. І він враховується в цьому меморандумі, який ми напрацювали урядом зі Сполученими Штатами", – розповів Шмигаль.

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Нагадаємо, прем’єр-міністр повідомив, що Україна та США завершили роботу над угодою щодо корисних копалин, але остаточне рішення залежить від гарантій безпеки.