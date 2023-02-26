Шмигаль: У найближчі сто років не буде примирення з Росією

Україна не піде на примирення та співпрацю з Росією, яка розв'язала агресивну війну проти нашої країни.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що примирення з Росією буде неможливим протягом багатьох поколінь.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому тижневику Focus.

"Примирення, співпраця – ні, не в найближчі сто років. Росія повинна спочатку змінитися, бути демократизованою, демілітаризованою і денуклеаризованою", – сказав Шмигаль.

Він також зазначив, що Україна готова боротися за свободу і незалежність до перемоги, яка буде полягати у звільненні всіх окупованих територій.

"Ми – суверенна країна з міжнародно визнаними кордонами. Єдиний компроміс – повне виведення російських військ з України в межах кордонів 1991 року. Росіяни повинні припинити стріляти, зупинити агресію і покинути нашу територію. Я вважаю, що зміна кордонів була б неприйнятним компромісом і для Європи", – сказав Шмигаль.

Будь-які варіанти з заморожуванням війни лише зіграє на руку Росії та призведе до ще однієї великої війни, попередив він.

Прем'єр додав, що українське суспільство не допустить жодних компромісів щодо територіальної цілісності.

Раніше повідомлялося, що українці не збираються здаватися за жодних обставин, навіть якщо Росія застосує ядерну зброю.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що якщо президент Росії Володимир Путін виживе, то обов’язково опиниться на лаві підсудних бо є "терористом №1 у світі".

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