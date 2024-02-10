Шмигаль, Верещук, Федоров: скільки заробляють урядовці – декларації

Українські політики оприлюднили свої декларації про доходи.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, згідно з його декларацією, щомісячно отримував близько 75 тис. грн. заробітної плати. Дружина прем'єр-міністра Катерина Шмигаль щомісячно отримувала близько 591 тис. грн.

Про це пише OBOZ.UA.

Перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко мала середню зарплату в розмірі близько 74,4 тис. грн.

Віце-прем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук також в середньому заробляла 75 тис. грн.

Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина задекларувала зарплату в розмірі 74,1 тис. грн в місяць.

Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров задекларував зарплату в розмірі 80,7 тис. грн.

Нагадаємо, розслідувачі виявили приховане майно керівника спортивного клубу ЗСУ, зокрема машини Tesla та маєтки під Києвом.

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