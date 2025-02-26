Шмигаль відповів, чи будуть старі родовища корисних копалин входити в угоду зі США

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що старі родовища, наявні ліцензії та рента не будуть включені в угоду зі США щодо корисних копалин.

Про це голова уряду розповів в ефірі телемарафону.

"Вже наявні родовища, об'єкти, ліцензії, рента не підлягають обговоренню під час створення цього фонду (інвестиційного – Ред.). Ми говоримо лише про майбутні ліцензії, майбутні розробки. Інфраструктура, яка використовується для транспортування або логістики, може використовуватися і наявна, ймовірно, але це буде вже обговорено в майбутній угоді про інвестиційний фонд, яку, до речі, ми маємо розпочати розробляти спільно з урядом США негайно після підписання ось цієї попередньої угоди", – заявив прем'єр.

Він також підкреслив, що угода, яка зараз готується, матиме попередній характер.

"Тобто ця угода носить попередній характер. Перш ніж ми почнемо дуже конкретно, з залученням уже міжнародних юристів, так глибоко опрацьовувати угоду, власне, про створення ось цього фонду", – зазначив Шмигаль.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТЕРМІНОВО! РОЗКРИТО ДЕТАЛІ УГОДИ З США ЩОДО КОПАЛИН

Нагадаємо, Шмигаль розповів, як на угоду про копалини зі США відреагували в ЄС.

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