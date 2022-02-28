Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Шмигаль закликав прем’єра Грузії дозволити виліт добровольців на допомогу Україні

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Шмигаль закликав прем’єра Грузії дозволити виліт добровольців на допомогу Україні

Очільник уряду сподівається, що його колега проявить мужність.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав свого грузинського колегу Іраклія Гарібашвілі дозволити вилетіти з Грузії добровольцям, які хочуть вирушити на допомогу державі в боротьбі з російськими окупантами.

Свій заклик Шмигаль опублікував у Мережі в понеділок, 28 лютого.

"Хоробрі грузинські брати чекають в аеропорту, щоб вилетіти на допомогу Україні. Сподіваюся, Іраклій Гарібашвілі проявить мужність і дозволить виліт. На це чекає Україна! На це чекає Європа! StopRussia", – йдеться в дописі прем’єра.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація