Шмигаль закликав прем’єра Грузії дозволити виліт добровольців на допомогу Україні

Очільник уряду сподівається, що його колега проявить мужність.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав свого грузинського колегу Іраклія Гарібашвілі дозволити вилетіти з Грузії добровольцям, які хочуть вирушити на допомогу державі в боротьбі з російськими окупантами.

Свій заклик Шмигаль опублікував у Мережі в понеділок, 28 лютого.

"Хоробрі грузинські брати чекають в аеропорту, щоб вилетіти на допомогу Україні. Сподіваюся, Іраклій Гарібашвілі проявить мужність і дозволить виліт. На це чекає Україна! На це чекає Європа! StopRussia", – йдеться в дописі прем’єра.