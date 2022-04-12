Шмигаль заявив про повне ембарго на імпорт товарів з Росії

Шмигаль заявив про повне ембарго на імпорт товарів з Росії

Після повномасштабного вторгнення потік товарів зупинився, сказав прем’єр.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд формалізував рішення про повне ембарго на імпорт товарів з Росії.

Про це голова уряду сказав під час свого відеозвернення 12 квітня.

"Формалізували рішення про повне ембарго на імпорт товарів із Росії. Після повномасштабного вторгнення потік товарів зупинився, і важливо було офіційно це закріпити", – сказав Шмигаль.

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Нагадаємо, прем’єр також повідомив, що минулого тижня уряд додатково скерував 33 млрд грн для ЗСУ та додатково 1,5 млрд грн – для СБУ.

Зауважимо, президент Володимир Зеленський заявив що, будь-який новий санкційний пакет проти Росії, який не торкатиметься нафтового ембарго, буде сприйнятий у Москві з посмішкою.

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