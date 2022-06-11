Шмигаль зустрівся з головою Єврокомісії: говорили про гранти для бізнесу і не тільки

Шмигаль зустрівся з головою Єврокомісії: говорили про гранти для бізнесу і не тільки

Прем’єр Денис Шмигаль зустрівся 11 червня в Києві з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та обговорив надання безповоротних грантів для малого й середнього бізнесу, план відновлення та намір відбудувати країну за європейськими стандартами.

Після зустрічі голова уряду наголосив, що Україна очікує на надання статусу кандидата в ЄС.

Про це Шмигаль написав у Мережі, додавши відео зустрічі з фон дер Ляєн.

"Україна швидкими темпами зближується з Європейським Союзом і розраховує, що приєднання до спільного митного й платіжного простору ЄС стануть наступними кроками нашої євроінтеграції. Вдячний Урсулі фон дер Ляєн, Президентці Єврокомісії, за цей черговий візит і підтримку нашої країни", – йдеться у повідомленні.

Прем’єр поінформував, що держава продовжує розпочаті реформи. Зокрема, українська армія пришвидшено переходить на стандарти НАТО.

"Впроваджуємо Green Deal, активно цифровізуємо всі державні послуги й сподіваємося, що найближчим часом ЄС схвалить приєднання України до режиму спільного митного транзиту NCTS", – написав Шмигаль.

Він додав, що держава очікує на позитивне рішення про включення до єдиної платіжної зони SEPA, вільної зони роумінгу та, звичайно, надання статусу кандидата в ЄС.

"Усе це – практичні кроки інтеграції України в Євросоюз, які зміцнять обидві сторони й допоможуть нам у перемозі над ворогом", – резюмував голова уряду.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії зустрілася з главою держави Володимиром Зеленським і заявила, що результати цієї зустрічі дозволять фіналізувати оцінку заявки України на вступ до ЄС до кінця наступного тижня.

Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн зробили заяви за підсумками зустрічі в Києві

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