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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Шмигаль назвав свої завдання на посаді міністра оборони: 5 основних пунктів

Деним Шмигаль розповів, як планує змінити українську «оборонку», і які завдання йому поставив президент Зеленський.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Денис Шмигаль

Денис Шмигаль / © Associated Press

Денис Шмигаль назвав свої завдання на посаді міністра оборони, які йому поставив президент Зеленський.

Про це він сказав в інтерв’ю ВВС-Україна.

Шмигаль розповів, що отримав низку завдань від президента публічно. Є завдання внутрішні і є закрита частина.

Перше завдання

Шмигаль нагадав, що Україна уклала 28 безпекових угод. Зараз триває аудит міжнародних домовленостей по цих безпекових угодах і по домовленостях на всіх «Рамштайнах», які були.

«Відповідно, дивимося, що є в нас з точки зору зброї, міжнародної військової допомоги і коштів на цей і на наступний рік. Це основний елемент», — сказав очільник Міноборони.

Друге завдання

За словами міністра, зараз він формує концепцію механізму залучення коштів, ресурсів і зброї в межах 5% внеску в НАТО від наших партнерів. Завдання — залучення міжнародного фінансування і безпекова допомога.

Третє завдання

Публічне завдання від президента Зеленського: збільшити до 50% виробництво власної зброї — від дронів-перехоплювачів до артилерії та броньованих автомобілів.

«Тут дуже важливо розуміти, що на закупівлю зброї Україна витрачає власні кошти, які закладені в бюджеті на сектор безпеки і оборони, це порядку 700 мільярдів гривень. Додатково ми наблизили ще порядку 300 млрд, тобто майже трильйон», — каже Шмигаль.

За його даними, зараз приблизно 40% озброєння закуповується в українських виробників. Зеленський поставив завдання збільшити до кінця року на 10% обсяги замовлень.

Четверте завдання — запуск Defence City

Defence City — нова екосистема для оборонних технологій, каже Шмигаль. За його словами, це буде один з елементів, який дозволить масштабувати українське виробництво і понад 50%, особливо у співпраці з нашими партнерами.

Створення спільних підприємств за межами України

Шмигаль пояснив, що заводи ВПК на території союзників не матимуть загрози знищення ракетами або дронами, а вироблена продукція передаватиметься Збройним силам України повністю або в якомусь максимальному відсотку.

«Ми можемо говорити про те, що, наприклад, 80% виробленого передається Україні, 20% ставиться на склади країни розташування підприємства. Це може бути такою домовленістю win-win», — пояснив він.

Раніше Денис Шмигаль сказав, що мобілізація триває за планом і «на 90% відбувається абсолютно нормально».

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