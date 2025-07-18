Шмигаль почав аудит по дронах: у понеділок представить результати роботи

Денис Шмигаль / © Associated Press

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Очільник Міноборони Денис Шмигаль почав здійснювати аудит щодо домовленостей, які вимагають пришвидшення контрактування.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Вже триває фактично аудит домовленостей, які потребують пришвидшеного контрактування. Зокрема, це стосується дронів, і особливо дронів-перехоплювачів. Доручив терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні нашим Силам оборони України», — зазначив президент.

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З його слів, також обговорили забезпечення дипстрайків — частоту наших ударів, пріоритетні завдання.

«На понеділок міністр оборони готує представлення конкретної програми роботи міністерства та ключові пріоритети, які будуть реалізовані короткостроково, наступними тижнями, і середньостроково, за наступні шість місяців», — додав Зеленський.

Нагадаємо, призначений Верховною Радою на посаду міністра оборони України Денис Шмигаль анонсував здійснення аудиту всіх домовленостей з партнерами, він вважає можливим за пів року довести частку української зброї на фронті до 50%.

«В центрі всієї нашої роботи — український воїн, його життя, здоровʼя, захист. Наше завдання — якісно забезпечити кожного і кожну — від амуніції до новітніх технологій звʼязку, від своєчасних виплат — до медичної підтримки», — сказав він.

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Зеленський заявив, що оновлений уряд має провести аудит всіх домовленостей, угод та меморандумів з партнерами у сфері оборони.