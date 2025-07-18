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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Шмигаль провів першу нараду на посаді міністра оборони: подробиці з фото

«Маємо діяти швидко, злагоджено й результативно», — заявив очільник Міноборони, поставивши чіткі завдання перед кожним профільним заступником.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Денис Шмигаль провів першу нараду у Міноборони

Денис Шмигаль провів першу нараду у Міноборони / © Telegram/Денис Шмигаль

Доповнено додатковими матеріалами

Новоспечений міністр оборони Денис Шмигаль провів першу нараду зі своїми заступниками. Учасники обговорили ключові завдання та виклики.

Про це очільник Міноборони повідомив у Мережі.

Шмигаль на першій нараді зі своїми заступниками обговорив ключові завдання та виклики:

  • нарощення українського виробництва,

  • якісне забезпечення військових,

  • дебюрократизація та цифровізація процесів,

  • посилення взаємодії з міжнародними партнерами.

«Детально пройшлися по кожному напрямку. Перед кожним профільним заступником поставив чіткі завдання у сфері їхньої відповідальності. Маємо діяти швидко, злагоджено й результативно», — йдеться в заяві міністра оборони.

Перша нарада міністра оборони Дениса Шмигаля із заступниками / © Telegram/Денис Шмигаль

Перша нарада міністра оборони Дениса Шмигаля із заступниками / © Telegram/Денис Шмигаль

Перша нарада міністра оборони Дениса Шмигаля із заступниками / © Telegram/Денис Шмигаль

Перша нарада міністра оборони Дениса Шмигаля із заступниками / © Telegram/Денис Шмигаль

Перша нарада міністра оборони Дениса Шмигаля із заступниками / © Telegram/Денис Шмигаль

Перша нарада міністра оборони Дениса Шмигаля із заступниками / © Telegram/Денис Шмигаль

Перша нарада міністра оборони Дениса Шмигаля із заступниками / © Telegram/Денис Шмигаль

Перша нарада міністра оборони Дениса Шмигаля із заступниками / © Telegram/Денис Шмигаль

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада звільнила Шмигаля з посади прем’єр-міністра та відправила у відставку весь уряд. Вже 17 липня парламент проголосував за новий склад Кабінету міністрів, у якому Шмигаль отримав нову посаду — міністра оборони.

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