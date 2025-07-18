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Шмигаль провів першу нараду на посаді міністра оборони: подробиці з фото
«Маємо діяти швидко, злагоджено й результативно», — заявив очільник Міноборони, поставивши чіткі завдання перед кожним профільним заступником.
Новоспечений міністр оборони Денис Шмигаль провів першу нараду зі своїми заступниками. Учасники обговорили ключові завдання та виклики.
Про це очільник Міноборони повідомив у Мережі.
Шмигаль на першій нараді зі своїми заступниками обговорив ключові завдання та виклики:
нарощення українського виробництва,
якісне забезпечення військових,
дебюрократизація та цифровізація процесів,
посилення взаємодії з міжнародними партнерами.
«Детально пройшлися по кожному напрямку. Перед кожним профільним заступником поставив чіткі завдання у сфері їхньої відповідальності. Маємо діяти швидко, злагоджено й результативно», — йдеться в заяві міністра оборони.
Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада звільнила Шмигаля з посади прем’єр-міністра та відправила у відставку весь уряд. Вже 17 липня парламент проголосував за новий склад Кабінету міністрів, у якому Шмигаль отримав нову посаду — міністра оборони.