Шмигаль провів першу нараду на посаді міністра оборони: подробиці з фото

Денис Шмигаль провів першу нараду у Міноборони / © Telegram/Денис Шмигаль

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Новоспечений міністр оборони Денис Шмигаль провів першу нараду зі своїми заступниками. Учасники обговорили ключові завдання та виклики.

Про це очільник Міноборони повідомив у Мережі.

Шмигаль на першій нараді зі своїми заступниками обговорив ключові завдання та виклики:

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нарощення українського виробництва,

якісне забезпечення військових,

дебюрократизація та цифровізація процесів,

посилення взаємодії з міжнародними партнерами.

«Детально пройшлися по кожному напрямку. Перед кожним профільним заступником поставив чіткі завдання у сфері їхньої відповідальності. Маємо діяти швидко, злагоджено й результативно», — йдеться в заяві міністра оборони.

Перша нарада міністра оборони Дениса Шмигаля із заступниками / © Telegram/Денис Шмигаль

Перша нарада міністра оборони Дениса Шмигаля із заступниками / © Telegram/Денис Шмигаль

Перша нарада міністра оборони Дениса Шмигаля із заступниками / © Telegram/Денис Шмигаль

Перша нарада міністра оборони Дениса Шмигаля із заступниками / © Telegram/Денис Шмигаль

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада звільнила Шмигаля з посади прем’єр-міністра та відправила у відставку весь уряд. Вже 17 липня парламент проголосував за новий склад Кабінету міністрів, у якому Шмигаль отримав нову посаду — міністра оборони.