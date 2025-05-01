Шмигаль розкрив нові деталі угоди про надра зі США

Денис Шмигаль / © Associated Press

Реклама

Україна зберігає за собою контроль над усіма ресурсами після підписання угоди про корисні копалини із США 30 квітня.

Про це в ефірі «Ми-Україна» заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

З його слів, надра, інфраструктура та природні ресурси не є умовою цієї угоди.

Реклама

«Україна лише здійснює внесок з нових ліцензій, з нової ренти, на корисні копалини — це буде 50% у цей фонд грошима. Відповідно жодні борги, жодна допомога, яка надавалася Україні до підписання цієї угоди, не є предметом цієї угоди», — пояснив він.

Він також зазначив, що після цього Україна та США повинні будуть підписати ще дві технічні угоди — про створення спільного інвестиційного фонду та про його фінансування.

Нагадаємо, угоду, яка надає американським інвесторам пріоритетний доступ до українських родовищ рідкоземельних металів, після тривалого обговорення нарешті підписано. Це сталося у середу, 30 квітня, і поклало край конфлікту, який стався у Овальному кабінеті.

Міністр фінансів США Скотт Бессент, оголошуючи про підписання угоди між США і Україною, назвав її історичною.

«Президент Трамп бачив у цьому партнерстві між американським і українським народами підтвердження спільної відданості тривалому миру та процвітанню України. І щоб було ясно: жодна держава чи особа, яка фінансувала або постачала російську воєнну машину, не зможе отримати вигоду від післявоєнного відновлення України», — підкреслив він.