Шмигаль розповів, як буде зараховуватися нова військова допомога Україні від США

Угода між США та Україною / © Reuters

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США можуть зараховувати нову військову допомогу для України як внесок до спільного інвестиційного фонду.

Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону 30 квітня.

«Угода стала абсолютно партнерською. Це угода про створення інвестиційного фонду в Україні з 50 на 50 з розподілом і часток управління, і часток, які будуть вносити сторони. Відповідно, внески будуть здійснюватись в грошовій формі. Американська сторона також може зараховувати — підкреслю — нову військову допомогу для України як внесок до цього фонду. Відповідно, Україна зберігає за собою контроль над всіма ресурсами» — сказав Шмигаль.

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Нагадаємо, підготовка до підписання угоди про копалини між Україною та США завершена. Поки чекають на остаточну інформацію з Вашингтона.

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