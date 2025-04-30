Шмигаль розкрив усі деталі угоди про корисні копалини між Україною та США

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль / © Associated Press

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Угода між Україною та США, що стосується корисних копалин, наближається до підписання.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у етері телемарафону.

За його словами, наразі триває технічний переклад з англійської на українську мову. Уряд опрацював текст угоди, погодження основних міністерств зібрано, і Україна фактично готова в будь-який момент, як тільки надійде остаточна інформація від Вашингтона, затвердити та підписати документ.

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«Міжнародна угода про спільні інвестиції в розвиток і відновлення України між урядом Сполучених Штатів і урядом України. Як тільки будуть допрацьовані всі остаточні деталі, найближчим часом, я сподіваюся, протягом найближчої доби, угода буде підписана. І відповідно ми отримаємо перший крок», — сказав він.

Після основної угоди планується підписання ще двох — технічної та економічної

«Далі за цією угодою буде підписання ще двох угод: технічних, економічних, про безпосередньо саме створення фонду і його фінансування і наповнення. Власне ми згоджуємо технічні деталі перекладу з англійської на українську мову, але принципові моменти уже узгоджені. Тому уряд технічно готовий буде в будь-який момент, як тільки буде остаточна інформація від наших колег з Вашингтона, затвердити дану угоду, ми будемо готові до її підписання», — розповів голова уряду.

Він наголосив, що після підписання основної угоди між Україною та США, очікується підписання ще двох технічних угод. Крім того, планується створення спеціального фонду інвестицій, що буде фінансуватися та наповнюватися відповідними коштами для реалізації спільних проєктів.

«Такої, чесно кажучи, важкої, глибокої роботи наших юридичної і урядової команд з американськими партнерами. Угода стала абсолютно партнерською. Це угода про створення інвестиційного фонду в Україні з 50 на 50 з розподілом і часток управління, і часток, які будуть вносити сторони», — сказав він.

Шмигаль розповів, що відповідно, внески будуть здійснюватись в грошовій формі. Американська сторона також може зараховувати підкреслю нову військову допомогу для України, як внесок до цього фонду. Відповідно, Україна зберігає за собою контроль над всіма ресурсами.

«Тобто, надра, інфраструктура, природні ресурси не є частиною або умовою цього фонду, цієї угоди. Україна лише здійснює внесок з нових ліцензій, з нової ренти на корисні копалини. Це буде наш внесок. 50% ми будемо давати в цей фонд грошима. Відповідно, жодні порги, жодна допомога, яка надавалась Україні до підписання цієї угоди, не є предметом цієї угоди. Це також важливе наше досягнення в перемовинах з партнерами», — зазначив голова уряду.

Також він розповів, що в угоду включаються лише нові, нова допомога, нові грошові внески. Далі дуже важливо, що цей фонд протягом 10 років інвестує в розвиток і відновлення України, української економіки. Це можуть бути як інвестиції капітальні у підприємства, у створення підприємств, у розвиток, видобутку корисних копалин.

«Так, можуть бути і угоди про викуп тої або іншої продукції українського виробництва за правилами take or pay. Тобто оплати і забери, або просто оплачуєш і хочеш береш, хочеш не береш. Такий принцип», — резюмував він.

Що передбачає угода

У межах нової угоди між Україною та Сполученими Штатами планується створення спільного фонду, фінансування якого буде здійснюватися у рівних частках — по 50% з кожної сторони. При цьому обсяг майбутньої військової допомоги з боку США може бути зарахований як американський внесок до цього механізму.

Українська сторона зберігатиме повний суверенітет над власними надрами, природними багатствами та об’єктами інфраструктури. Створений фонд працюватиме задля економічного зміцнення країни у довгостроковій перспективі — щонайменше на найближчі десять років.

Документом також передбачено поступове скасування митних бар’єрів між обома державами. Крім того, Сполучені Штати братимуть участь у залученні додаткових міжнародних партнерів для підтримки реалізації спільних проєктів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про перебіг переговорів щодо корисних копалин. За його словами, всі пункти «мінеральної угоди», які суперечили Конституції України, були виключені, і сторони підписали меморандум, який відповідав українському законодавству.