Шмигаль відверто розповів про стосунки в уряді

Денис Шмигаль / © Associated Press

Реклама

Колишній прем’єр-міністр, а віднедавна міністр оборони Денис Шмигаль зізнався, що у той час, коли він очолював уряд, у нього виникали «певні дискусії», які не завжди були простими.

Про це він сказав в інтерв’ю ВВС.

«Коли працюєш в політиці, завжди можуть виникати певні дискусії. Вони не завжди прості, але це робочі моменти», — сказав експрем’єр.

Реклама

Водночас Шмигаль додав, що ніколи не дозволяв собі переходити на якісь особисті речі або особисті конфлікти.

«Якщо є робочі питання, за які треба потягатися з кимось інтелектуально чи професійно — звичайно, це відбувається. Це нормально, це правильно, тому що в таких дискусіях народжується найякісніше рішення та мінімізуються помилки», — пояснив він.

Міністр наголосив, що в уряді ніколи не було персональних протистоянь або конфліктів.

Нагадаємо, 15 липня прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав заяву про відставку з посади очільника уряду.

Реклама

17 липня Верховна Рада України проголосувала за призначення експрем’єра Дениса Шмигаля міністром оборони.