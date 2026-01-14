Шмигаля призначили новим міністром енергетики

Денис Шмигаль. / © Associated Press

Реклама

У середу, 14 січня, Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля на посаду першого віцепрем’єр-міністра і міністра енергетики.

Про це стало відомо із засідання парламенту.

Рішення про призначення підтримали 248 народних депутатів.

Реклама

Зауважимо, напередодні Рада провалила голосування за призначення Шмигаля на цю посаду. Вчора за рішення проголосували лише 210 парламентаріїв з необхідних 226.

Нагадаємо, від липня 2025-го Шмигаль обіймав посаду міністра оборони. До цього понад п’ять років очолював уряд, ставши тим, хто найдовше за всю історію незалежності України перебував у кріслі прем'єр-міністра.

На початку січня 2026-го стало відомо, що президент України Володимир Зеленський запропонував Шмигалю нову посаду — віцепрем’єра-міністра енергетики України. Глава держави подякував політикові «за системну роботу в Міністерстві оборони та процеси, які були активізовані для забезпечення захисту нашої держави».

Сьогодні також Михайла Федорова було призначено міністром оборони. Рішення підтримали 277 депутатів. Напередодні Рада проголосувала за його звільнення з посади першого віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації.