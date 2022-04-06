"Шок Бучі не сприяє прогресу": в переговорах між Україною та Росією не було значних успіхів – CNN

"Шок Бучі не сприяє прогресу": в переговорах між Україною та Росією не було значних успіхів – CNN

За даними джерел, Зеленський надалі зацікавлений у "підтримці та просуванні переговорів з росіянами", а також посередницькій ролі Франції.

У переговорах між Україною та Росією не було значних успіхів, а жахи в Бучі, які стали відомі минулими вихідними, не допомагають цим переговорам.

Про це пише CNN з посиланням на джерело в Єлисейському палаці.

"Шок Бучі не сприяє прогресу в переговорах", – заявило джерело після годинної телефонної розмови між президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом України Володимиром Зеленським.

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За інформацією джерела, український президент як і раніше зацікавлений у "підтримці та просуванні переговорів з росіянами", а також посередницькій ролі Франції.

Макрон з Зеленським обговорили конкретні заходи, які необхідно вжити, щоб "забезпечити те, аби злочини Росії не залишилися безкарними", включно з пропозицією Франції минулого тижня скерувати додаткове фінансування до Міжнародного кримінального суду.

Джерело зазначило, що Макрон підтвердив готовність Франції зробити свій внесок у розслідування та документування насильства проти мирних жителів. Французький лідер запитав в українського про повідомлення про нібито зґвалтування російськими військовими українок, на шо отримав ствердну відповідь, додало джерело.

Зеленський з Макроном також обговорили ситуацію в оточеному Маріуполі, і президент України повідомив президентові Франції, що цього тижня змогли виїхати лише 2 тис. людей, оскільки росіяни блокували коридори евакуації.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що попри звірства, які чинили окупанти на українській території, переговори з Росією триватимуть, аби змусити винних відповісти за свої злочини.

Зеленський заявив, що переговори з Росією триватимуть, аби змусити її відповісти за злочини

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