Шокована Європа вступає в нову еру через "подарунок" Трампа Москві – NYT

Європа перебуває в емоційному шоці та передбачає початок нової ери на тлі геополітичних змін у світі.

Про це пише The New York Times.

Десятиліттями Радянський Союз прагнув "від'єднати" США від Європи. Це роз'єднання мало розірвати західний альянс, який стримував радянську військову експансію в Європі. Проте зараз, за кілька тижнів, президент США Дональд Трамп зробив Москві подарунок, якого вона не змогла отримати ні під час холодної війни, ні після неї.

Емоційний вплив на Європу величезний. Від руїн 1945 року до процвітаючого та вільного континенту Америка відігравала ключову роль. Промова Джона Ф. Кеннеді "Ich bin ein Berliner" у 1963 році стала символом підтримки свободи, а Рональд Рейган у 1987 році вимагав: "Mістере Горбачов, знеси цю стіну!"

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Але значення "Заходу" сьогодні під питанням. Колись єдиний стратегічний блок, об'єднаний ліберально-демократичними цінностями, розпався. Тепер існують окремі гравці: Європа, Росія, Китай і Сполучені Штати. Захід як концепція спорожнів. Як заповниться цей вакуум — невідомо, але можливий варіант розвитку подій включає зростання насильства між великими державами.

Трамп відомий своєю імпульсивністю, хоча його націоналістичні та автократичні тенденції є послідовними. У 2017 році, перебуваючи в Польщі, він заявив: "Сьогодні я заявляю, щоб світ почув, що Захід ніколи, ніколи не буде зламаний. Наші цінності переважатимуть". Але відтоді він змінив свій курс, позбавившись впливу традиційного республіканського істеблішменту.

Європа має визначити, що в діях Трампа є тактичним маневруванням, а що — довгостроковою переорієнтацією США на авторитаризм.

Після скандалу з президентом України Володимиром Зеленським, якого Трамп звинуватив у недостатній вдячності за військову допомогу, він погодився на переговори з Україною та пригрозив новими санкціями проти Росії. Це може частково пом’якшити ситуацію, але не вирішує глибшої проблеми: війна, спровокована Росією, триває.

"Які б не були корективи Трампа, найбільшою небезпекою було б заперечити його відмову від ліберальних демократій", — каже Ніколь Бачаран, політолог з університету Sciences Po в Парижі. "Єдина реалістична позиція Європи полягає в тому, щоб запитати: що ми маємо як військову силу і як нам терміново інтегрувати та наростити цю силу?"

Що каже Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон попередив про "незворотні зміни" у відносинах з США та закликав до посилення європейської армії. Він запропонував поширити ядерну парасольку Франції на союзників і наголосив, що "мир не може бути капітуляцією України".

Як реагує Німеччина

В Німеччині ситуація викликає особливу напругу. Країна, яка після Другої світової війни була створена за підтримки США, зараз змушена переосмислювати свою безпекову політику. Крістоф Хойсген, голова Мюнхенської конференції з безпеки, розплакався, коментуючи занепад післявоєнного світового порядку.

"Це було жахливе видовище", — зазначив французький політолог Жак Рупнік. "Європа має активізуватися зараз, щоб боротися за демократію".

Для німців особливо болючою є думка, що Америка, яка допомогла перемогти Гітлера, тепер схиляється до підтримки ультраправих, зокрема партії AfD, де є прихильники нацизму. Ця партія вже стала другою за величиною в Німеччині.

Новий консервативний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив: "Моїм абсолютним пріоритетом буде якомога швидше зміцнити Європу, щоб крок за кроком ми дійсно могли досягти незалежності від Сполучених Штатів". Також Німеччина розглядає можливість розширення французького ядерного стримування та збільшення оборонних витрат.

"Трамп — частина нової епохи автократів"

Європейські держави дійшли висновку, що Трамп не є винятком, а симптомом ширшої тенденції. Він має підтримку ультраправих європейських націоналістів, які виступають проти іммігрантів. Він — частина нової епохи автократів, які прагнуть зруйнувати післявоєнні інституції та альянси.

Чи перебуває Альянс у "точці неповернення"

"Альянс перебуває у дуже болісній точці, але я б не назвала це точкою неповернення, принаймні поки", — зазначає Ксенія Вікетт, лондонський консультант і колишній співробітник Ради національної безпеки США.

Куди веде ця нова політика? Підхід Трампа до Путіна може спричинити нові хвилі агресії. Росія розглядає Україну як частину ширшої стратегії дестабілізації НАТО та ЄС. Разом із Китаєм, Північною Кореєю та Іраном, Москва прагне покласти край домінуванню Заходу.

"Американці повинні зрозуміти, що вони перебувають на лінії вогню Путіна: дезахіднізувати світ, покласти край американській гегемонії, покінчити з домінуючим місцем долара у світовій економіці", — пише колишній посол Франції в Москві П’єр Леві.

На цей момент Трамп не проявляє занепокоєння. Європі доведеться самостійно реагувати на виклики.

"Коли ми прокидаємося, наші серця розбиті", — підсумовує Ніколь Бачаран.

Зміна політики США щодо НАТО

Трамп неодноразово критикував країни НАТО за невиконання поточної мети у 2% витрат, стверджуючи, що ця різниця лягає несправедливим тягарем на Сполучені Штати.

Нагадаємо, Дональд Трамп розглядає серйозну зміну політики США щодо НАТО. Якщо така зміна політики відбудеться, США можуть не захищати члена НАТО, який зазнав нападу, якщо ця країна не досягне певного рівня витрат на оборону. Якщо Трамп таки впровадить цю зміну, це означатиме значний відхід від основного принципу Альянсу, відомого як стаття 5 , яка говорить, що напад на будь-яку країну НАТО є нападом на всіх.

Раніше Ілон Маск зробив скандальну заяву про вихід США із НАТО.

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