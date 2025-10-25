Шокувальне звинувачення: Меркель нібито зупинила захист Криму від росіян у 2014-му

Ангела Меркель / © Getty Images

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель перешкоджала українській владі у захисті Верховної Ради Криму від росіян у 2014 році.

Таку заяву зробив колишній головнокомандувач Збройних сил Литви й представник країни в НАТО Йонас Вітаутас Зукас. Про це пише газета Welt.

У чому звинувачують Меркель?

Ексголовнокомандувач у своїй книзі розповів, що Ангела Меркель нібито вплинула на українську владу під час окупації Криму, перешкоджаючи українським солдатам захищатися від російських підрозділів.

Виданню він розповів, що на той час він перебував у Києві та зустрівся з Олександром Турчиновим, який виконував обов’язки президента України до інавгурації Петра Порошенка, яка відбулася в червні 2014 року.

У нього запитали, чому Україна не чинила опір захопленню будівлі парламенту в Криму. Вітаутас Зукас навів слова Олександра Турчинова, який сказав, що «це було прохання Меркель у телефонній розмові».

В офісі Ангели Меркель відмовилися коментувати «окремі висловлювання думок», і не відповіли на запитання щодо цього. Welt пише, що Меркель ніколи не була безсуперечною фігурою в Польщі та Балтії.

За даними газети, після російської анексії Криму у 2014 році Варшава різко критикувала рішення Німеччини продовжувати реалізацію проєкту «Північний потік-2», вважаючи його справжнім подарунком Кремлю.

Ставлення до Меркель у східноєвропейських країнах остаточно погіршилося після початку повномасштабної війни. Вона стала однією з найменш популярних постатей німецької політики останніх десятиліть.

Як Меркель допомагала Росії?

Раніше видання Politico писало, що колишня канцлерка Німеччини не бачить своєї провини у теперішніх подіях в Україні. Натомість вона усе спихає на COVID-19 і втрачену можливість для переговорів.

Видання Spiegel писало, що уряд Ангели Меркель насправді сприяв підготовці російської армії до сучасних бойових дій. Політичні угоди укладали ще до початку війни Росії проти України у 2014 році.

Про це повідомляв також The Telegraph. Там додали, що Німеччина не змогла реалізувати свій багатомільярдний план після анексії Криму у 2014 році. Вартість проєкту оцінювали у 1 мільярд євро.

Нагадаємо, торік Меркель випустила мемуари під назвою «Свобода», у яких захищає всі свої ключові рішення за 16 років на посаді. Вона підтверджує, що 2008 року заблокувала наближення України до НАТО, щоб «не роздратувати Путіна». Меркель не бачить власної відповідальності за війну РФ проти України, стверджуючи, що підтримувала зв’язки з Москвою та купувала дешевий газ не лише з економічних міркувань.

До слова, у липні 2025 року Меркель схвалила відновлення діалогу з Росією, заявивши, що без переговорів «ця війна точно не закінчиться». Вона також назвала логічним і необхідним рішення НАТО щодо збільшення витрат на оборону, підкресливши, що варто «стати здатними до миру завдяки військовій силі».