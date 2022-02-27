Шольц анонсував нові каральні заходи щодо Путіна та людей з його оточення

Шольц анонсував нові каральні заходи щодо Путіна та людей з його оточення

Канцлер ФРН пообіцяв візові санкції проти російських посадовців.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Євросоюз планує запровадити візові обмеження для російських урядовців.

Про це канцлер оголосив на позачерговому засіданні парламенту Німеччини з огляду на війну в Україні, повідомляє "Європейська правда".

"У майбутньому – каральні заходи щодо Путіна та людей з його найближчого оточення, обмеження на видачу віз російським чиновникам", ­– сказав Шольц, розповідаючи парламентарям про заплановані санкції щодо РФ.

Зазначимо, що в ніч проти 27 лютого лідери Єврокомісії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та США оголосили про новий потужний набір економічних санкцій проти Росії, до якого входять відключення від платіжної системи SWIFT окремих банків РФ та заборона продажу "золотих паспортів" заможним росіянам.