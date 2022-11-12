Шольц анонсував новий пакет санкцій проти Ірану: "Посилюємо тиск на режим"

Канцлер наголосив на важливості обмежень, коли права людини порушують.

Німецький канцлер Олаф Шольц виступив за запровадження нового пакету санкцій Європейського союзу проти Ірану, який постачає до агресорки Росії безпілотники.

Інформація про це з'явилася у Twitter Шольца.

За його словами, новий пакет обмежень можуть запровадити вже від наступного тижня.

"Європейський союз уже запровадив кілька пакетів санкцій. Подальші санкції будуть додані наступного тижня. Ми хочемо продовжувати посилювати тиск на Корпус вартових революції та політичне керівництво", - наголосив німецький канцлер.

Шольц зауважив, що потрібно вживати заходів, коли порушують права людини. Кажучи це, він мав на увазі Іран.

"Санкції - один зі способів, за допомогою якого ми посилюємо тиск на режим", - переконаний політик.

До слова, днями видання Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомляло, що ЄС готується запровадити нові санкції проти Ірану через жорстоке придушення протестів, які спровокувала смерть молодої іранської жінки.

Нагадаємо, в Ірані довго заперечували постачання зброї до РФ. Втім, на початку листопада Хоссейн Амірабдоллахіан визнав, що його країна таки поставила безпілотники. Втім, з його слів, передавання відбулася до початку війни в Україні.

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