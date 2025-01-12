Шольц блокує допомогу Україні: німецький політолог пояснив, у чому причина

Новий пакет допомоги від Німеччини може бути узгоджений за пів року.

Німеччина на засіданні групи "Рамштайн" не затвердила допомогу Україні. Причина криється у канцлері Олафі Шольці.

Про це сказав німецький політолог Сергій Сумленний в ефірі 24 Каналу.

Шольц не хоче надавати підтримку Україні

Як наголосив політолог, уся допомога, яку Шольц погоджував раніше, була результатом масштабного тиску – як із боку урядової коаліції. Зокрема, йдеться і про віцеканцлера Роберта Габека, і про міжнародну спільноту.

"Польський уряд також чинив значний тиск. Перед тим, як Німеччина надала Україні танки "Леопард", президент Польщі особисто відвідав Україну та вимагав від Німеччини передати ці танки", – сказав Сергій Сумленний.

Він додав, що Соціал-демократична партія Німеччини, до якої належить Шольц, теж відображає його позицію. Уся її верхівка прагне після закінчення війни відновити стосунки з Москвою. Тож питання не в тому, чому Шольц погодився надати Україні 20 "Леопардів" чи іншу допомогу, а в тому, чому він у своєму останньому інтерв'ю заявив, що не бачить військову допомогу Україні необхідною.

"Усе, що ми бачимо зараз, змагаємося про те, що Шольц робить лише те, до чого його змушують. Робити це він вільно, а все, що може не робити, він уникає. Це відповідає його стратегічному баченню: не псувати остаточно стосунки з Москвою", – пояснив Сумленний.

Політолог вважає, що Шольц прагне залишити посаду, не погоджуючи нові пакети допомоги, і перекласти всю відповідальність на майбутній уряд. Таким чином, підтримка на кілька місяців може стати новою реальною. Найімовірніше, зауважує Сумленний, новий пакет допомоги від Німеччини буде узгоджений не раніше травня-червня, коли новий уряд буде сформований і зможе повноцінно працювати.

Раніше ми писали про те, що Олаф Шольц, ймовірно, хоче зустрітися з Путіним ще до парламентських виборів, які відбудуться 23 лютого і можливо означатимуть кінець його каденції.

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