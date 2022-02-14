Шольц двічі проігнорував запитання журналістів про відключення "Північного потоку-2" у разі нападу РФ

Шольц двічі проігнорував запитання журналістів про відключення "Північного потоку-2" у разі нападу РФ

15 лютого німецький канцлер відвідає Москву.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який сьогодні, 14 лютого, перебуває з офіційним візитом у Києві, двічі проігнорував запитання журналістів про відключення російського газопроводу "Північний потік-2" у разі агресії РФ.

Про це йшлося 14 лютого під час спільного брифінгу президента України Володимира Зеленського з очільником німецького уряду Олафом Шольцем у Києві.

" Ми інтенсивно працюємо над пакетом санкцій проти Росії. Ми у будь-який день готові ухвалити рішення", - заявив федеральний канцлер, однак, які конкретно обмеження проти Кремля готова підтримати Німеччина, Шольц так і не назвав.

Не сказав жодного слова очільник німецького уряду і про "Північний потік-2".

Водночас президент Володимир Зеленський після зустрічі з Олафом Шольцом заявив, що лідери мають "деякі розбіжності в оцінці" ризиків, пов'язаних із "Північним потоком-2", яким РФ має намір постачати газ до Європи в обхід України. Глава держави наголосив, що цей проєкт є "геополітичною зброєю" й Україна потребує енергетичних, безпекових гарантій.

Раніше у Німеччині назвали умову для відновлення сертифікації "Північного потоку-2".

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив сенаторів США, що газопровід "Північний потік-2" не буде запущено, якщо станеться напад Росії на Україну. Крім того, заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд запевнила, що Сполучені Штати досягнуть зупинки газопроводу "Північний потік-2", якщо Росія нападе на Україну.

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