Шольц і Байден зустрінуться, щоб обговорити загрозу військового вторгнення до України: стала відома дата

Шольц і Байден зустрінуться, щоб обговорити загрозу військового вторгнення до України: стала відома дата

Лідери країн говоритимуть про постачання зброї Україні та погрози з боку Кремля.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент США Джозеф Байден зустрінуться 7 лютого в Білому домі, аби обговорити, зокрема, ймовірність повномасштабного вторгнення Росії до України та реакцію Заходу на погрози Кремля.

Про це пише німецька газета BILD.

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У повідомленні йдеться про те, що зустріч відбудеться "в розпал російсько-українського конфлікту", і саме це буде головною темою зустрічі лідерів держав.

"Занепокоєння щодо російського вторгнення до України і те, як Захід має реагувати на погрозливі жести президента Росії Володимира Путіна – це стане найважливішою темою переговорів між Шольцом і Байденом", — пише видання.

Як зазначається, США наполягають на жорстких санкціях проти самого Путіна та Росії в цілому. Крім того, американці схвалюють поставки зброї Україні та зупинку газопроводу "Північний потік-2".

Водночас новий канцлер Німеччини Олаф Шольц, навпаки, категорично відмовляється постачати Києву зброю, а в питанні "Північного потоку -2" федеральний уряд хоче почекати".

Наразі Німеччина готова надати Україні лише 5 тис військових шоломів. А міністр економіки і віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек заявив, що питання про постачання зброї Україні має вирішуватися в рамках НАТО.

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