Шольц і Макрон погрожують торговою помстою Байдену через "недобросовісну конкуренцію" — ЗМІ

Шольц і Макрон незадоволені "недобросовісною конкуренцією" з боку США, тому планують домовлятися з Байденом або завдати торгового удару у відповідь.

Президенти Німеччини і Франції Олаф Шольц та Еммануель Макрон заявили про занепокоєння щодо "недобросовісної конкуренції" з боку США. Лідери двох європейських країн заговорили про потенційну необхідності для ЄС завдати "нергетичного удару у відповідь".

Про це повідомляє Politico.

Останнім часом Шольц і Макрон, як лідери двох найбільших економік Європи, мали певні розбіжності щодо ключових політичних питань, зокрема енергетики та оборони.

Попри це обидва лідери погодилися, що ЄС не може залишатися бездіяльним, якщо Вашингтон просуватиме свій Закон про зниження інфляції, який передбачає зниження податків та енергетичні пільги для компаній, що інвестують на території США, зокрема у його нинішньому вигляді.

Зазначається, що нещодавно підписане законодавство США фактично заохочує споживачів "Купуйте американське", коли справа доходить, скажімо, до вибору електромобіля. Такий крок особливо дратує великі автомобільні промисловості у Франції та Німеччині. Внаслідок цього, лідер Франції хоче розпочати нову еру з формулюванням "Купуй європейське".

Загалом Шольц і Макрон домовились про таке: якщо США не зменшать масштаби, то ЄС доведеться завдати удару у відповідь. Подібні схеми стимулювання для компаній будуть потрібні, щоб уникнути недобросовісної конкуренції або втрати інвестицій. Видання пише, що цей крок може призвести до занурення трансатлантичних відносин у нову торговельну війну.

"У вас є Китай, який захищає свою промисловість, США, які захищають свою промисловість, і Європа, яка є днем ​​відкритих дверей...[Шольц і я] зблизилися, щоб рухатися вперед у цій темі, у нас була дуже хороша розмова", - заявив Макрон.

Своєю чергою, Берлін, який зазвичай неохоче протистояв США в торгових суперечках, тепер справді підтримує поштовх Франції. Шольц погоджується, що ЄС повинен буде вжити контрзаходи, схожі на схему США, якщо Вашингтон відмовиться вирішувати ключові проблеми, висловлені Берліном і Парижем.

При цьому Шольц не є великим прихильником формулювання Макрона "Купуй європейське", оскільки воно нагадує майже 90-річний принцип "Купуй американське", який часто критикують за протекціонізм, оскільки він надає перевагу американським компаніям. Але канцлер поділяє стурбованість Макрона щодо несправедливих конкурентних переваг.

Однак перед тим, як "завдати удару у відповідь" Шольц і Макрон хочуть спробувати досягти переговорного рішення з Вашингтоном. Це має бути зроблено за допомогою нової "Цільової групи ЄС-США щодо закону про скорочення інфляції", яка була створена під час зустрічі між президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і заступником радника США з національної безпеки Майком Пайлом у вівторок.

Робоча група офіційних осіб ЄС і США зустрінеться за допомогою відеоконференції вже наприкінці наступного тижня, підкреслюючи серйозність європейського поштовху.

Нагадаємо, у понеділок, 24 жовтня, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Берліні заявив про повну підтримку нашої держави у її протистоянні російській агресії та пообіцяв довгострокову підтримку відбудови країни після війни.

Читайте також: