Шольц лобіюватиме початок переговорів про вступ України до ЄС

Канцлер наголосив, що особисто виступатиме за "сталу, надійну підтримку України на найближчі роки".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц лобіюватиме питання продовження фінансової підтримки України та початок переговорів про вступ країни до ЄС під час зустрічі з главами держав і урядів Євросоюзу 14-15 грудня.

Про це він заявив у Бундестазі в "урядовій заяві", повідомляє "Укрінформ".

"Я буду виступати за сталу допомогу Україні, адже йдеться про безпеку Європи", - заявив Шольц.

Канцлер також закликав водночас бути "реалістами" з огляду на позицію окремих країн. За словами Шольца, федеральний уряд цілком підтримує пропозицію Європейської комісії розпочати переговори з Україною та іншими країнами-кандидатами щодо членства.

Він зазначив, що Москва повністю переорієнтувала свою економіку на потреби війни: оборонна промисловість працює на всю міць, а до армії набирають дедалі більше молодих росіян. Канцлер наголошує: "все це свідчить про те, що Путін як і раніше твердо налаштований поставити Україну на коліна у воєнний спосіб" і розраховує на те, що міжнародна підтримка України слабнутиме.

Шольц зауважує, мовляв, саме тому особисто в Брюсселі виступатиме за "сталу, надійну підтримку України на найближчі роки", адже йдеться про імперські цілі Путіна, фундаментальні питання для безпеки Європи та Німеччини, які вирішуються нині в Україні.

Слід зауважити, що напередодні Шольц закликав усіх західних союзників чітко взяти на себе зобов'язання щодо довгострокової допомоги Україні в її захисті від Росії.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна майже повністю виконала рекомендації на шляху до членства в ЄС. За її словами, країна продемонструвала рішучість у реалізації реформ.

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