Шольц може піти у відставку 2024 року: у Німеччині вже визначились з наступником

Опитування Інституту INSA показало, що протягом 2023 року підтримка "Соціал-демократичної партії Німеччини"(СДПН) впала з 20% до 15%. І ключовий фактор такого падіння "СДПН" полягає в тому, що лише кожен п'ятий німець позитивно оцінює роботу канцлера Олафа Шольца, який представляє партію.

Про це пише BILD.

На тлі цього дослідження італійська газета La Repubblica написала, що Шольц може достроково піти у відставку вже цього року. За даними журналістів, наступником Шольца може стати міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який нещодавно очолив рейтинг найпопулярніших німецьких політиків.

Автори статті переконані, що причиною відставки канцлера може стати скандал, що стався ще 2020 року з компанією Wirecard і її керівником Яном Марсалеком, який нині, ймовірно, ховається в Москві. У той час саме Шольц керував міністерством економіки і відповідав за фінансовий регулятор, який не помітив найбільшу шахрайську схему в історії Німеччини з часів Другої світової війни. Але Шольц заперечував свою відповідальність за цей фінансовий скандал.

Видання Bild пише, що німецькі аналітики сумніваються в реальності зміни канцлера. Водночас Борис Пісторіус нещодавно закликав Німеччину "готуватися до війни", хоча донедавна ліве крило "СДПН" взагалі могло вимагати виключення з партії за такі слова.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив те, що він запропонував премʼєру Угорщини Віктору Орбану вийти із зали засідання голів ЄС під час голосування за початок переговорів з Україною щодо вступу до Євросоюзу. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба назвав прохання Шольца "історичним".

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