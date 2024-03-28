Шольц назвав умову, за якої можливий мир в Україні

Канцлер наголосив, що були ініціативи з посередництва для завершення або заморожування війни.

У розпочатій РФ війні в Україні досягнення миру можливе у "будь-який час", якщо російський президент-диктатор Володимир Путін виведе свої війська.

Про це в інтерв'ю Märkische Allgemeine Zeitung розповів німецький канцлер Олаф Шольц.

"Дозвольте мені прояснити одну річ: мир можливий у будь-який час. Путіну просто потрібно припинити свою варварську кампанію і вивести війська", — наголосив очільник німецького уряду.

Під час розмови журналіст запитав Шольца, чи можливо закінчити або заморозити війну Російської Федерації проти України шляхом переговорів чи за допомогою посередників. Канцлер відповів, що завжди були ініціативи з посередництва для завершення або заморожування російсько-української війни. Як приклад політик згадав переговори Москви і Києва одразу після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022-го.

"Тоді переговори провалилися, оскільки Росія використала їх лише як привід для одночасного перекидання своїх військ на схід для великого наступу. Тоді стало відомо про масові вбивства в Бучі та Ірпіні — неймовірні злочини проти прав людини, вчинені російськими збройними силами проти мирного населення. Це позбавило переговори будь-якої основи", — наголосив Шольц.

Крім того, німецький канцлер згадав зернову угоду, яку "в певний момент Путін скасував", а також дискусії про безпеку на захопленій Запорізькій АЕС чи про обмін полоненими.

Нагадаємо, раніше Олаф Шольц закликав союзників не перебільшувати міць РФ. Він заявив, що країна-агресорка не така сильна, як хтось гадає.

Крім того, Шольц відреагував на заяву Папи Римського щодо того, що Україна повинна була би мати мужність "підняти білий прапор" та розпочати переговори з Росією.

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