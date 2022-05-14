Шольц назвав умову, за якої з Росії можуть бути зняті санкції

Шольц назвав умову, за якої з Росії можуть бути зняті санкції

Санкції з Росії можуть бути зняті лише у випадку підписання мирної угоди з Україною.

Кремль повинен зрозуміти це і прийняти відповідне рішення.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв’ю T-online.

"У якийсь момент Росія повинна це зрозуміти: єдина правдоподібна можливість того, що санкції будуть в якийсь момент припинені, - це угода з Україною, а це не може бути продиктовано світом", - заявив Шольц.

Шольц переконаний, що у питанні повернення території України, включно з Кримом та ОРДЛО, це питання може вирішувати лише сам Київ.

"Україна вирішує ці питання. Ми не можемо вести переговори від їх імені, ні в одну, ні в іншу сторону", - наголосив Шольц.

Нагадаємо, під час виступу канцлера Німеччини Олафа Шольца, коли той відповідав на питання про політику щодо України, з залу вийшли кілька депутатів Вільної демократичної партії, яка входить до коаліції.

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